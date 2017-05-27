Надо больше зарабатывать на основе таланта: конкурс стартапов на Minsk FinTech Conference 2017

Новости Беларуси. Лучший инновационный проект выберут в Минске. Больше 20 команд из России и Беларуси представят свои стартап-идеи в области финансовых технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них и программа, которая способна самостоятельно разработать бизнес-план для любого предприятия, и проект страхования авиабилетов (на случай, если рейс задержится или отменится). Самая актуальная и прорывная разработка получит шанс в скором времени войти в обиход простых людей.

Победитель получит денежный приз на развитие бизнеса.

За интеллектуальной битвой внимательно будут следить инвесторы и бизнес-ангелы из США, стран Европы и Ближнего Востока.