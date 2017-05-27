Чиновники и бизнесмены провели совместный субботник в Колодищах под Минском

Новости Беларуси. Обсудить актуальные вопросы в неформальной обстановке 27 мая могли чиновники и бизнесмены: они вместе трудились на благоустройстве территории водоема в Колодищах под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поводом для такой встречи стала знаковая дата.
Сегодня в Беларуси отмечают 26 лет со дня принятия закона о предпринимательстве.
Павел Утюпин, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Это уже второе такое мероприятие. Первоначально совместная инициатива была выдвинута в прошлом году, когда подобное мероприятие проходило. Другое дело – мы подумали, что будет правильно проводить ее на ежегодной основе.
Социальная акция, которая призвана, в первую очередь, поднять настроение.
Место для субботника было выбрано не случайно. Именно в Колодищах находится знаменитый бизнес-инкубатор, благодаря которому
за последние 5 лет количество предпринимателей малого и среднего бизнеса увеличилось в 10 раз.