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Чиновники и бизнесмены провели совместный субботник в Колодищах под Минском

27 мая 2017 12:23
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Новости Беларуси. Обсудить актуальные вопросы в неформальной обстановке 27 мая могли чиновники и бизнесмены: они вместе трудились на благоустройстве территории водоема в Колодищах под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для такой встречи стала знаковая дата.

Сегодня в Беларуси отмечают 26 лет со дня принятия закона о предпринимательстве.

Чиновники и бизнесмены провели совместный субботник в Колодищах под Минском-1

Павел Утюпин, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Это уже второе такое мероприятие. Первоначально совместная инициатива была выдвинута в прошлом году, когда подобное мероприятие проходило. Другое дело – мы подумали, что будет правильно проводить ее на ежегодной основе.

Социальная акция, которая призвана, в первую очередь, поднять настроение.

Место для субботника было выбрано не случайно. Именно в Колодищах находится знаменитый бизнес-инкубатор, благодаря которому

за последние 5 лет количество предпринимателей малого и среднего бизнеса увеличилось в 10 раз.

# Бизнес в Беларуси # Фотофакт # Павел Утюпин

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