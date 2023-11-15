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Магаданская область заинтересована в белорусской технике и продуктах питания

15 ноября 2023 16:41
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Беларусь будет поставлять технику в Магаданскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Магаданская область заинтересована в белорусской технике и продуктах питания-1

В регионе активно развивается горнодобывающая отрасль, есть потребность в тяжелой технике, в том числе автомобилях для перевозки руды, тяжелых бульдозерах, экскаваторах. В планах отечественных машиностроителей не просто поставлять продукцию, но и обеспечить ее сервисное обслуживание. Кроме того, Магаданская область заинтересована в поставках наших продуктов питания.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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