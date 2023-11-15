Беларусь увеличила товарооборот с Москвой на 40%

Беларусь и Россия уверенно идут по пути углубленной интеграции. Так, общий товарооборот с российской столицей увеличился на 40 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Россия уверенно идут по пути углубленной интеграции. Так, общий товарооборот с российской столицей увеличился на 40 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Москва заинтересована в белорусских лифтах, совместных инфраструктурных проектах. Также прорабатывается увеличение инвестиций в промышленную кооперацию. Сегодня Беларусь занимает 25-е место по размеру прямых иностранных инвестиций в экономику Москвы.
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