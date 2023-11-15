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Беларусь увеличила товарооборот с Москвой на 40%

15 ноября 2023 16:41
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Беларусь и Россия уверенно идут по пути углубленной интеграции. Так, общий товарооборот с российской столицей увеличился на 40 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь увеличила товарооборот с Москвой на 40%-1

Москва заинтересована в белорусских лифтах, совместных инфраструктурных проектах. Также прорабатывается увеличение инвестиций в промышленную кооперацию. Сегодня Беларусь занимает 25-е место по размеру прямых иностранных инвестиций в экономику Москвы.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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