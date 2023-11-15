Червяков: Беларусь полностью компенсировала потери на внешних рынках

Все регионы республики внесли положительный вклад в прирост ВВП. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, подводя итоги социально-экономического развития страны за 9 месяцев 2023-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава правительства подчеркнул, что за январь-сентябрь валовый внутренний продукт вырос на 3,5 % в результате сохранения восстановительной динамики в основных отраслях. А драйвером среди регионов по-прежнему остается Минская область. Растут в стране и реальные располагаемые доходы населения. За девять месяцев показатель увеличился на 5,1 %. Что касается поставленных задач, благодаря реализации целевого плана и активизации работы секторов экономики планового уровня ВВП по году удалось достичь с опережением графика.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:

Мы с опережением достигли уровня ВВП, который перед нами поставил глава государства. За счет чего это было сделано? В первую очередь, за счет мобилизации тех резервов, которые были у нас в секторах экономики, промышленности, в сельском хозяйстве. Сегодня восстанавливаются практически все сектора без исключения. Мы полностью компенсировали потери на внешних рынках, у нас достаточно хороший темп роста по заработной плате, доходы населения, уровень инфляции. Поэтому в целом экономика развивается стабильно, устойчиво.