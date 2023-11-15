Беларусь рассматривает Экваториальную Гвинею как площадку для продвижения сельхозтоваров

Сальдо внешней торговли Беларуси снова положительное. Экспорт товаров растет. Его динамика поддерживает рост промышленного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Целевые показатели по поставкам продукции за рубеж выполняет большая часть концернов и министерств. Перед профильными ведомствами стоит задача нарастить валютную выручку, в том числе за счет продаж в африканские страны продуктов питания, оборудования, товаров химической промышленности и машин. Экваториальную Гвинею благодаря выходу к морю рассматривают как площадку для продвижения и доставки сельскохозяйственной продукции.

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