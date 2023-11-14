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МАРТ: объём белорусских продовольственных товаров на полках увеличивается

14 ноября 2023 17:01
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Новости Беларуси. Беларусь активно наполняет рынок отечественными товарами. Продуктов питания и напитков в стране продали на 25 млрд рублей за девять месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАРТ: объём белорусских продовольственных товаров на полках увеличивается-1

Из этой суммы более 19 млрд рублей – это продажи отечественных товаров, то есть доля в общем обороте составила почти 78 %. Этот показатель стабильно растет с начала года. По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, импортозамещение идет активно именно в продовольственном секторе. В некоторых сегментах доля отечественного достигла почти 100 %.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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