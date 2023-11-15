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Беларусь заключила новые контракты на поставку торфяной продукции в Китай

15 ноября 2023 16:42
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Еще одно белорусское предприятие будет поставлять торф в Китай. Беларусь заключила новые контракты на поставку торфяной продукции в КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь заключила новые контракты на поставку торфяной продукции в Китай-1

Первые контейнеры по новым договорам отправятся в Поднебесную до конца года. Беларусь сохраняет свои позиции в пятерке мировых лидеров по объемам добычи торфа, а также входит в топ-15 ключевых экспортеров. За первое полугодие профильные организации «Белтопгаза» добыли миллион 200 тысяч тонн торфа, что составляет 53 % от годового плана.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Фотофакт

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