Беларусь заключила новые контракты на поставку торфяной продукции в Китай

Еще одно белорусское предприятие будет поставлять торф в Китай. Беларусь заключила новые контракты на поставку торфяной продукции в КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые контейнеры по новым договорам отправятся в Поднебесную до конца года. Беларусь сохраняет свои позиции в пятерке мировых лидеров по объемам добычи торфа, а также входит в топ-15 ключевых экспортеров. За первое полугодие профильные организации «Белтопгаза» добыли миллион 200 тысяч тонн торфа, что составляет 53 % от годового плана.

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