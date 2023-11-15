План по доходам в республиканский бюджет за год Беларусь выполнит досрочно – министр финансов

Все регионы республики внесли положительный вклад в прирост ВВП. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, подводя итоги социально-экономического развития страны за 9 месяцев 2023-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается консолидированного бюджета, сейчас он освоен приблизительно на 75 %, пока неиспользованными остаются полтора миллиарда рублей. По итогам года планировался дефицит, сообщили в Минфине, однако, вполне вероятно, что этого не произойдет и удастся выйти, как говорится, в ноль.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:

Республиканский бюджет, в принципе, по доходам мы в ноябре выполним по году досрочно. Что касается местных, то здесь они в плановых цифрах. До конца года у них все, что запланировано, тоже будет выполнено. Да, действительно, у нас был плановый дефицит, но я думаю, что мы где-то будем в пределах нулевых значений по году.

Сегодня решается и задача повышения уровня доходов в бюджетной сфере. С начала 2024 года будет увеличена базовая ставка, на основании которой формируется зарплата бюджетников. Показатель доведут до 250 рублей.