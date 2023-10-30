Лукашенко – послу: «Сейчас в Кыргызстане технологии востребованы, мы готовы ими поделиться»

Создавать страновые планы сотрудничества между государствами постсоветского пространства. Такую задачу глава государства поставил перед МИДом на встрече с послом Кыргызстана в Беларуси.
Речь шла и о будущих проектах Минска и Бишкека. Цель – промышленная кооперация. Эрмек Ибраимов позитивно оценил тенденцию нескольких последних лет по росту товарооборота с нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск и Бишкек. Нога в ногу синхронизировали свое сотрудничество во время каденции Эрмека Ибраимова. Сегодня дипломат заканчивает службу в Беларуси, и по традиции с послом встретился наш Президент.
Лукашенко: «В МИД надо иметь страновые планы взаимоотношений, особенно с Кыргызстаном». Подробнее.
Шутка – как признак теплых отношений между странами, встреча – как знак уважения. А речь о будущих проектах. Товарооборот не дотягивает до вершин дипломатического взаимопонимания. Традиционно экспортируем технику. Бишкеку интересны могилевские лифты, но далеко на обычных продажах не уедем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Где-то там у нас под 170 миллионов товарооборот за год последний. Это между странами ничто, мы со многими губерниями России имеем такой товарооборот и значительно выше. Поэтому с Кыргызстаном нам надо увеличивать товарооборот. Мы можем все производить у вас и обучать технологиям ваших людей, технологиям, которые вы не имели раньше. И по этим же трансформаторам, тракторам, лифтам, автомобилям и так далее.
Вы же знаете, что мы можем произвести и для Кыргызстана. Уровень технологической оснащенности страны, как Беларусь, для Кыргызстана это достаточно высокий уровень. Мы готовы делиться этими технологиями, таково было разделение труда и размещение производства в Советском Союзе. Вы занимались одним, мы занимались другим. А сейчас в Кыргызстане технологии востребованы – мы готовы ими поделиться.