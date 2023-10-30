Лукашенко – послу: «Сейчас в Кыргызстане технологии востребованы, мы готовы ими поделиться»

Создавать страновые планы сотрудничества между государствами постсоветского пространства. Такую задачу глава государства поставил перед МИДом на встрече с послом Кыргызстана в Беларуси.



Речь шла и о будущих проектах Минска и Бишкека. Цель – промышленная кооперация. Эрмек Ибраимов позитивно оценил тенденцию нескольких последних лет по росту товарооборота с нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Бишкек. Нога в ногу синхронизировали свое сотрудничество во время каденции Эрмека Ибраимова. Сегодня дипломат заканчивает службу в Беларуси, и по традиции с послом встретился наш Президент. Лукашенко: «В МИД надо иметь страновые планы взаимоотношений, особенно с Кыргызстаном». Подробнее. Шутка – как признак теплых отношений между странами, встреча – как знак уважения. А речь о будущих проектах. Товарооборот не дотягивает до вершин дипломатического взаимопонимания. Традиционно экспортируем технику. Бишкеку интересны могилевские лифты, но далеко на обычных продажах не уедем.