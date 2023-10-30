Лукашенко: «В МИД надо иметь страновые планы взаимоотношений, особенно с Кыргызстаном»

И прямо на протокольной части переговоров дал соответствующее поручение нашему внешнеполитическому ведомству. Отметив, что подобный опыт есть в наших двусторонних отношениях с Россией, и Китаем. И уже доказал свою эффективность. Сегодняшняя встреча с Эрмеком Ибраимовым приурочена к завершению его дипломатической службы в Беларуси. Александр Лукашенко высказал надежду, что, несмотря на смену работы, посол останется человеком, который будет продвигать белорусские интересы в интересах Кыргызстана.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не знаю, чем Беларусь вам не угодила, что вы собрались уезжать. Шутка, конечно. Но очень надеюсь, что эти 4,5 года, которые вы работали в Беларуси, это будет хорошая ступенька в вашей карьере, во-первых. А во-вторых, в жизни у вас это время останется навсегда, это естественно. Думаю, мы люди доброжелательные. Такие, как кыргызы, кстати, гостеприимные. Поэтому вы будете добрым словом вспоминать проведенные в Беларуси годы вашей дипломатической службы.

Я очень часто думаю о взаимодействии Беларуси с постсоветскими республиками. Прихожу к выводу, что мы сотрудничаем с республиками, как бог на душу положит. Но чтобы выработать такой постоянный план, дорожную карту, как модно говорить, сотрудничества Беларуси с республиками бывшего Советского Союза – теми, которые хотят с нами сотрудничать, – мы так и не подошли к этому. С другими странами (дальней дуги и так далее) мы это делаем. По отдельным странам принимаем отдельные решения. Допустим, декрет Президента по России, Китаю и так далее. А эти республики, они и так наши. Мы всегда с ними наладим отношения. А с другой стороны – план такой нужен. И нам в Министерстве иностранных дел надо иметь страновые планы взаимоотношений, особенно с Кыргызстаном. У нас есть что предложить кыргызскому государству. У них много чего есть, что нам нужно. И такие связи у нас обязательно должны быть.