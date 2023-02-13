Новости экономики за 13.02.2023

Какие приоритеты предлагает Международный валютный фонд мировым лидерам и почему экономика Китая здесь играет первую скрипку? А также как идут продажи белорусской продукции на китайских маркетплейсах и какие перспективы в нашей стране видят представители монгольского бизнеса?

Экономическая картина дня в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВФ: 2023 ГОД МОЖЕТ СТАТЬ ПЕРЕЛОМНЫМ ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ