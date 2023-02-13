Новости экономики за 13.02.2023
Какие приоритеты предлагает Международный валютный фонд мировым лидерам и почему экономика Китая здесь играет первую скрипку? А также как идут продажи белорусской продукции на китайских маркетплейсах и какие перспективы в нашей стране видят представители монгольского бизнеса?
Экономическая картина дня в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МВФ: 2023 ГОД МОЖЕТ СТАТЬ ПЕРЕЛОМНЫМ ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
МВФ призывает правительства стран сделать своей приоритетной задачей борьбу с инфляцией. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что 2023 год станет переломным для мировой экономики. Несмотря на прогнозируемое снижение темпов мировой инфляции, для большинства государств она все еще будет выше допандемийного уровня. По данным МВФ, восстановление мировой экономики может замедлиться в случае обострения конфликта в Украине, а также если экономика Китая не сможет достаточно быстро преодолеть последствия пандемии.
Китайцы купили белорусскую продукцию на 1,5 миллиона долларов в интернет-магазинах.
БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БЫТОВОЙ ХИМИИ МОДЕРНИЗИРУЕТ ПРОИЗВОДСТВО ЖИДКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
Белорусский производитель бытовой химии нарастит объем выпуска жидких моющих средств в 15 раз. Реализация инвестиционного проекта по реконструкции производства позволит выпускать до шести тысяч тонн продукции в год – это гели для стирки, жидкое мыло, кондиционеры, отбеливатели. Уже разработано технико-экономическое обоснование, выбрана инжиниринговая компания, проводятся тендеры по выбору производителей оборудования. На предприятии построят вторую линию розлива. Ее сделают универсальной, чтобы разливать продукцию в бутылки различной формы и объема.
Монголия заинтересовалась поставками белорусской коммунальной и пассажирской техники.
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