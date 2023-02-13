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Китайцы купили белорусскую продукцию на 1,5 млн долларов в интернет-магазинах

13 февраля 2023 14:23
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На китайских маркетплейсах за семь месяцев продали белорусских товаров на 1,5 миллиона долларов. Удалось привлечь около 150 тысяч покупателей и оформить около 188 тысяч заказов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайцы купили белорусскую продукцию на 1,5 млн долларов в интернет-магазинах-1

В планах на 2023 год преодолеть планку в шесть миллионов долларов. Сотрудничество Беларуси и КНР в рамках цифрового развития в июле 2022 года привело к созданию национального павильона на крупных китайских платформах. Проект себя оправдал и принес очевидные дивиденды. Товары в онлайн-витрине павильона нашей страны покупателям Поднебесной пришлись по вкусу. Беларусь перед тем, как заходить на китайский рынок, тестирует местный спрос. В качестве примера были взяты шоколад, чипсы, снеки, березовый сок, изделия изо льна.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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