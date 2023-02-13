Китайцы купили белорусскую продукцию на 1,5 млн долларов в интернет-магазинах

На китайских маркетплейсах за семь месяцев продали белорусских товаров на 1,5 миллиона долларов. Удалось привлечь около 150 тысяч покупателей и оформить около 188 тысяч заказов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В планах на 2023 год преодолеть планку в шесть миллионов долларов. Сотрудничество Беларуси и КНР в рамках цифрового развития в июле 2022 года привело к созданию национального павильона на крупных китайских платформах. Проект себя оправдал и принес очевидные дивиденды. Товары в онлайн-витрине павильона нашей страны покупателям Поднебесной пришлись по вкусу. Беларусь перед тем, как заходить на китайский рынок, тестирует местный спрос. В качестве примера были взяты шоколад, чипсы, снеки, березовый сок, изделия изо льна.

Другие новости экономики за 13 февраля читайте здесь.