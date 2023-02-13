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Монголия заинтересовалась поставками белорусской коммунальной и пассажирской техники

13 февраля 2023 14:22
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Белорусско-монгольское сотрудничество по линии бизнеса выходит на качественно новый уровень. Возможности использования монгольского сырья в белорусском производстве и перспективные направления белорусско-монгольского сотрудничества обсудили в Национальном центре маркетинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Монголия заинтересовалась поставками белорусской коммунальной и пассажирской техники-1

Беларусь заинтересована в увеличении экспортных позиций. В том числе косметической продукции, растительного масла и кондитерских изделий. Монголия готова нарастить поставки белорусской коммунальной и пассажирской техники. Напомним, в конце января для участия в торгах на Белорусской универсальной товарной бирже аккредитовалась первая компания из Монголии. Через биржевую площадку монгольское предприятие планирует поставлять в Беларусь продукцию горнодобывающей промышленности, а также закупать белорусские металлоизделия и товары сельскохозяйственной группы.

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# Беларусь-Монголия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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