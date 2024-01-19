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В 2024 году пенсии белорусов будут расти опережающими темпами – Минэкономики

19 января 2024 17:28
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В 2024-м пенсии белорусов будут расти опережающими темпами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024 году пенсии белорусов будут расти опережающими темпами – Минэкономики-1

По данным Министерства экономики, достичь прогнозных показателей удастся при условии сохранения благоприятной экономической ситуации и возможностей бюджета. В профильном ведомстве заявили, что размер средней пенсии по возрасту уже превысил 700 белорусских рублей. И если сравнить с другими источниками доходов населения, то пенсии в 2023 году стали абсолютным лидером роста.

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# Пенсии # Экономика # Наталья Надольская

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