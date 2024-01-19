В 2024 году пенсии белорусов будут расти опережающими темпами – Минэкономики

В 2024-м пенсии белорусов будут расти опережающими темпами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Министерства экономики, достичь прогнозных показателей удастся при условии сохранения благоприятной экономической ситуации и возможностей бюджета. В профильном ведомстве заявили, что размер средней пенсии по возрасту уже превысил 700 белорусских рублей. И если сравнить с другими источниками доходов населения, то пенсии в 2023 году стали абсолютным лидером роста.