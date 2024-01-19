Новости экономики за 19.01.2024

Господдержка бизнеса в Беларуси становится более масштабной. Удвоить объемы выдаваемых ресурсов на развитие бизнес-идей планирует Фонд финансовой поддержки предпринимательства. Растут и доходы населения. В том числе пособия и пенсии.
Подробнее об этих и других новостях экономики расскажет Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ БЕЛОРУСОВ ВЫРОСЛИ НА 6,1% ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА
Денежные доходы населения Беларуси за 11 месяцев 2023 года выросли на 6,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В целом за 2023 год отмечена тенденция устойчивого роста доходов населения. При этом на зарплату приходится 65 % всех доходов, на доходы от предпринимательской деятельности – 8,2 %. Пенсии, пособия, стипендии занимают в структуре доходов чуть более 22 %. В Минэкономики подсчитали, что реальные доходы населения за последние 30 лет выросли в 5,5 раза, а реальные зарплаты – почти в 7 раз.
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