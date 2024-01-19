Новости экономики за 19.01.2024

Господдержка бизнеса в Беларуси становится более масштабной. Удвоить объемы выдаваемых ресурсов на развитие бизнес-идей планирует Фонд финансовой поддержки предпринимательства. Растут и доходы населения. В том числе пособия и пенсии.

Подробнее об этих и других новостях экономики расскажет Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ БЕЛОРУСОВ ВЫРОСЛИ НА 6,1% ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА