БФФПП планирует удвоить объёмы выдаваемых ресурсов на потребности предпринимательства

Господдержка бизнеса в 2024 году будет масштабироваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фонд финансовой поддержки предпринимательства как оператор государственной программы содействия малому и среднему бизнесу планирует удвоить объемы выдаваемых ресурсов на потребности предпринимательства до 15 миллионов рублей. Механизм финансовой поддержки, оказываемой фондом в форме займов и лизинга, востребован. Более 8 миллионов рублей в 2023 году были на конкурсной основе выбраны субъектами малого бизнеса на реализацию 36 проектов. Это компании, которые работают в сфере производства, а также занимаются грузоперевозками и фермерским хозяйством. Кстати, последние получали ресурсы на очень льготных условиях – процентная ставка для них была определена в размере половины ставки рефинансирования, что меньше 5 %.