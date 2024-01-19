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БФФПП планирует удвоить объёмы выдаваемых ресурсов на потребности предпринимательства

19 января 2024 17:27
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Господдержка бизнеса в 2024 году будет масштабироваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БФФПП планирует удвоить объёмы выдаваемых ресурсов на потребности предпринимательства-1

Фонд финансовой поддержки предпринимательства как оператор государственной программы содействия малому и среднему бизнесу планирует удвоить объемы выдаваемых ресурсов на потребности предпринимательства до 15 миллионов рублей. Механизм финансовой поддержки, оказываемой фондом в форме займов и лизинга, востребован. Более 8 миллионов рублей в 2023 году были на конкурсной основе выбраны субъектами малого бизнеса на реализацию 36 проектов. Это компании, которые работают в сфере производства, а также занимаются грузоперевозками и фермерским хозяйством. Кстати, последние получали ресурсы на очень льготных условиях – процентная ставка для них была определена в размере половины ставки рефинансирования, что меньше 5 %.

Больше новостей экономики за 19 января здесь.

# Государственная политика в сфере предпринимательства # Экономика # Наталья Надольская

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