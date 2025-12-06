От -6 до +9 с туманом и слабым гололёдом – погода в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В начале предстоящей недели ожидаются теплые воздушные массы атлантического происхождения. Периоды неустойчивой с осадками погоды будут чередоваться с непродолжительными областями повышенного атмосферного давления. Прохождение фронтальных разделов будет сопровождать порывистый ветер. В отдельных районах прогнозируется туман. В ночные и утренние часы местами слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ночью существенных осадков не ожидается, а вот днем местами прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Преобладающая температура воздуха ночью прогнозируется от -2 до +4. При прояснениях возможно понижение до минус 3-6. В дневное время температура воздуха будет в основном в пределах от 0 до +6. Преимущественно по юго-западу страны в отдельные дни не исключено повышение до +7-9. В северных и северо-восточных районах республики иногда не выше 0.