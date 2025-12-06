ХК «Динамо-Шинник» неудачно начал выездную серию в МХЛ

Бобруйский «Динамо-Шинник» потерпел поражение на старте очередного гостевого турне в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши парни отправились в Уфу, где встречались с местным клубом «Толпар».

В первом периоде хозяева льда обеспечили себе минимальное преимущество. Результативной получилась вторая треть – на одну шайбу в исполнении соперников бобруйчане ответили трижды, точные броски в активе Николая Салыго, Богдана Белкина и Никиты Ходоровича. На старте заключительной 20-минутки «шинники» упрочили свое преимущество усилиями Александра Русакова. Но победный счет сохранить не смогли.

На последних минутах оппоненты восстановили паритет и перевели дуэль в овертайм, а затем и в серию послематчевых буллитов. Там точнее оказался «Толпар». Обидное поражение юных «динамовцев» – 4:5. Команда осталась на пятом месте в «Золотом» дивизионе Западной конференции МХЛ. Выездная серия продолжается.