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Марина Зуева вошла в десятку сильнейших на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

06 декабря 2025 18:52
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Марина Зуева вошла в десятку сильнейших на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту и набрала тем самым зачетные очки в олимпийский рейтинг, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый день турнира в Нидерландах белоруска соревновалась на дистанции 5 тысяч метров и заняла четвертое место в дивизионе Б с результатом 6 минут 53 секунды 46 сотых. А в генеральной классификации наша спортсменка стала 9-й из 48 участниц.

На данный момент Марина идет 14-й в общем зачете квалификации на главных старт четырехлетия. Для 3 километров этого достаточно, а вот на пяти нужно попасть в топ-9. Состав участниц на Игры в Милан определится в середине декабря по итогам этапа в Норвегии.

# Спортивные соревнования

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