В Париже +15, а в Риге +3 – погода в Европе на неделю

Какой прогноз погоды ожидает наших соседей – узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и до +15 градусов. В Вене +3 и без существенных осадков. В Риме временами дождь и +10. В Мадриде столбики термометров покажут +14 и без осадков.

В Софии облачно, температура до +7. В турецкой столице до +11. В Афинах кратковременный дождь и +17.