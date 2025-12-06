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В Париже +15, а в Риге +3 – погода в Европе на неделю

06 декабря 2025 18:35
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Какой прогноз погоды ожидает наших соседей – узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Париже +15, а в Риге +3 – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и до +15 градусов. В Вене +3 и без существенных осадков. В Риме временами дождь и +10. В Мадриде столбики термометров покажут +14 и без осадков.

В Париже +15, а в Риге +3 – погода в Европе на неделю-4

В Софии облачно, температура до +7. В турецкой столице до +11. В Афинах кратковременный дождь и +17.

В Париже +15, а в Риге +3 – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге кратковременный дождь и до +3 градусов. В Вильнюсе также осадки в виде дождя и температура до +2. В Варшаве до + 6 градусов и без осадков. +4 в Киеве. В столице России прогнозируется +1 и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

# Погода

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