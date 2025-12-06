Расходы на охрану ярмарок в Германии выросли более чем вдвое

Рождественские ярмарки в Европе давно перестали быть магнитом для туристов. Уже несколько лет они известны как мишень для случайной жестокости и преднамеренного зла. Вот и 6 декабря на празднике во Франции не музыка звучала, а скрежет металла и сирены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция переживает и другие напряженные эпизоды вокруг праздничных ярмарок. Активисты используют их как площадки для провокационных выступлений, все чаще посетители приносят туда и огнестрельное оружие. С начала недели уже были задержания.

В городе Сент-Анн в результате автонаезда пострадали 27 человек, среди них 7 детей. Автомобиль внезапно сорвался с дороги и на большой скорости влетел в толпу у торговой палатки. За рулем, как выяснилось, был нетрезвый водитель, вероятно, и под действием наркотиков. Его задержали сразу же.

Жан-Франсуа Рикар, глава антитеррористической прокуратуры Франции: Недавние аресты показывают, что мы вошли в более напряженный период, если сравнивать с предыдущими, относительно спокойными годами. Хоть сейчас нет информации о планировании атак крупного масштаба, мы все же должны смотреть на ситуацию и снаружи. Англия, Бельгия, Германия – угроза совсем рядом. Там теракты удается предотвращать буквально в последний момент.

Неудивительно, что по всей Европе, где ярмарки заработали еще 24 ноября, чувствуется настороженность. И особенно в Германии. В этом году у немецких праздничных рядов новая реальность. Установлены бетонные барьеры, расширено видеонаблюдение, а полиция патрулирует праздничные площадки как в форме, так и в штатском.

Я видела эти ограждения и задумалась, их поставили потому что машины все-таки могут врезаться в толпы? Это случалось в США много раз, так что я действительно обеспокоена, безопасны ли немецкие рождественские ярмарки на самом деле, как заявляют власти?

Но, как назло, именно там, где люди ищут тепла и чудес, черная полоса появляется чаще всего. Память о трагедии в Магдебурге до сих пор жива. 20 декабря 2024 года мужчина умышленно направил машину в толпу – шесть человек погибли, более 230 были ранены.

С того момента безопасность – часть праздничных декораций Германии. В муниципалитетах расходы на охрану ярмарок выросли более чем вдвое по сравнению с 2024 годом. Власти признают: это серьезная нагрузка на городские бюджеты, но иначе нельзя.