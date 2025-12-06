Мария Шканова стала призёром третьего этапа Кубка России по горнолыжному спорту

Мария Шканова стала призером третьего этапа Кубка России по горнолыжному спорту, который проходит в Кировске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша спортсменка традиционно демонстрирует высокий уровень мастерства в слаломе.

Белоруска показала второй результат по итогам первого проезда дистанции, пропустив вперед только россиянку Екатерину Ткаченко. После второй попытки положение в группе лидеров не изменилось. Общее время Марии по сумме двух заездов – 1 минута 59 секунд 29 сотых. Это серебряная медаль турнира, тройку сильнейших дополнила Виталина Гирина.

Отметим, в новом сезоне на пьедестал Шканова поднялась с третьей попытки. До этого она дважды становилась четвертой. В предстоящий вторник горнолыжники поспорят за награды международных соревнований «Серия Pro».