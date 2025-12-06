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Мария Шканова стала призёром третьего этапа Кубка России по горнолыжному спорту

06 декабря 2025 18:54
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Мария Шканова стала призером третьего этапа Кубка России по горнолыжному спорту, который проходит в Кировске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша спортсменка традиционно демонстрирует высокий уровень мастерства в слаломе.

Белоруска показала второй результат по итогам первого проезда дистанции, пропустив вперед только россиянку Екатерину Ткаченко. После второй попытки положение в группе лидеров не изменилось. Общее время Марии по сумме двух заездов – 1 минута 59 секунд 29 сотых. Это серебряная медаль турнира, тройку сильнейших дополнила Виталина Гирина.

Отметим, в новом сезоне на пьедестал Шканова поднялась с третьей попытки. До этого она дважды становилась четвертой. В предстоящий вторник горнолыжники поспорят за награды международных соревнований «Серия Pro».

# Спортивные соревнования

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