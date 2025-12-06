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Белорусские биатлонисты не попали на пьедестал смешанной эстафеты Кубка Содружества

06 декабря 2025 18:55
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Белорусские биатлонисты остались без медалей на финише второго этапа Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе субботы значилась смешанная эстафета.

От нашей страны в гонке приняли участие три квартета. Команда «Беларусь-1», в которую вошли Анна Сола, Динара и Антон Смольские и Дмитрий Лазовский, входила в число главных фаворитов. Но добраться до пьедестала они не смогли. При хорошей скорости не удалась стрельба, в пассиве штрафной круг и 9 дополнительных патронов. В результате – пятое место итогового протокола.

Призовая тройка оказалась полностью российской. Еще одна наша четверка показала 9-е время. А третья команда не финишировала вовсе. Таким образом, по итогам второго этапа в копилке белорусской команды четыре медали: по два золота и бронзы.

# Спортивные соревнования

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