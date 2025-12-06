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Предновогодний вайб присутствует! Снегурочка вернулась в Беловежскую пущу

06 декабря 2025 18:58
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6 декабря в Беловежской пуще сразу два волшебных события. В поместье Деда Мороза наконец-то после долгого отсутствия вернулась Снегурочка. Встречать внучку Дедушка пришел не один, а в компании сотен белорусов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приехал в Беловежскую пущу и особый гость – союзный – Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга.

Как прошла трогательная встреча и что ждет посетителей в новом сезоне узнала Элла Маркевич.

Предновогодний вайб присутствует! Снегурочка вернулась в Беловежскую пущу-2

В Беловежской Пуще настоящий предновогодний вайб. В поместье Деда Мороза, которое вот уже 22 года хранит тепло детских надежд, сегодня встречали Снегурочку.

Я, белорусский Дед Мороз, ждал этого дня с трепетом, который не сравнить даже с трепетом осинового листа… Моя путеводная звездочка внучка Снегурочка возвращается из далекой Антарктиды.

Предновогодний вайб присутствует! Снегурочка вернулась в Беловежскую пущу-4

Путь у внучки Деда Мороза был неблизкий – добиралась из ледяной Антарктиды на сказочном почтовом автомобиле. И не одна – вместе с семьей главного зимнего волшебника. Встречал внучку белорусский Дед Мороз со своим российским коллегой. О личной встрече с волшебником из Великого Устюга мечтали, пожалуй, все гости сегодняшнего праздника.

Предновогодний вайб присутствует! Снегурочка вернулась в Беловежскую пущу-6

Мы дружим городами, домами, семьями и сказками, конечно же. Ведь дела добрые совершать вместе и сообща намного лучше, правда ведь? Новый год это один миг, но все вместе, сообща мы сделаем этот мир лучше, добрее и интереснее.

Встречи в уютном, почти домашнем формате, чтобы у каждого было время на заветное желание, душевный разговор и памятное фото. Сеанс волшебства длится ровно10 минут, и, судя по сияющим глазам юных посетителей, этого достаточно, чтобы момент запомнился на всю жизнь.

Предновогодний вайб присутствует! Снегурочка вернулась в Беловежскую пущу-8

Ежегодно возвращение Cнегурочки в поместье Деда Мороза официально знаменует открытие зимнего туристический сезона в Беловежской пуще. График «личных приемов» волшебника расписан до середины января.

Подробности в видео.

# Снегурочка # Дед Мороз # Новый год # Праздник в городе # Беловежская пуща

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