Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У меня уже, наверное, все губернаторы в Беларуси побывали, посмотрели. Я как-то Борису Вячеславовичу говорю: что, Андрей обиделся на Беларусь, не едет? Он мне рассказывает: да нет, все нормально. Есть о чем поговорить и хорошие слова вам сказать за то, что в сотрудничестве с Беларусью ваша область занимает практически первое место. Это колоссальные объемы нашей внешнеэкономической торговли.

Столичный регион России – наш стратегический партнер. Он занимает первое место среди субъектов Федерации по объему торговли. За 10 месяцев 2023 года товарооборот увеличился почти на четверть и уже превысил 9 миллиардов долларов. Это значимое достижение с учетом высокой базы и существенного роста в прошлом году (у нас там рост был 22 %). По прогнозам, в текущем году он будет заметно выше 10 миллиардов долларов. Лучший показатель за всю историю сотрудничества Беларуси с вашей областью.