Беларусь и Россия продолжают союзное строительство. В Москве на заседании 65-й сессии Парламентского собрания принят бюджет Союзного государства на 2024 год. Он сформирован с профицитом и составит почти 7 миллиардов российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За счет этих средств будет профинансировано 5 совместных программ и почти 40 мероприятий в различных сферах: от пограничной безопасности и космоса до медицины и сельского хозяйства.

Союз Беларуси и России, пожалуй, самый успешный пример интеграции. Наши страны достигли значительных результатов во взаимодействии. А в последние годы нас еще сильнее сплотили санкции Запада. Политика экономического удушения не оправдала ожиданий. Минск и Москва адаптировались к новым условиям и делают все, чтобы защитить свои страны.