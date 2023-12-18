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В Москве приняли бюджет Союзного государства на 2024 год

18 декабря 2023 17:06
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Беларусь и Россия продолжают союзное строительство. В Москве на заседании 65-й сессии Парламентского собрания принят бюджет Союзного государства на 2024 год. Он сформирован с профицитом и составит почти 7 миллиардов российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве приняли бюджет Союзного государства на 2024 год-1

За счет этих средств будет профинансировано 5 совместных программ и почти 40 мероприятий в различных сферах: от пограничной безопасности и космоса до медицины и сельского хозяйства.

Союз Беларуси и России, пожалуй, самый успешный пример интеграции. Наши страны достигли значительных результатов во взаимодействии. А в последние годы нас еще сильнее сплотили санкции Запада. Политика экономического удушения не оправдала ожиданий. Минск и Москва адаптировались к новым условиям и делают все, чтобы защитить свои страны.

В Москве приняли бюджет Союзного государства на 2024 год-4

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
22 программы из дорожной карты, которая состояла из 28 пунктов, как вы помните, уже у нас реализованы. 94 % мероприятий намеченных реализовано. У нас большие резервы в межрегиональном сотрудничестве. Сейчас парламент готовит модельный закон о межрегиональном приграничном сотрудничестве, готовится программа развития приграничного и межрегионального сотрудничества. Это даст своего рода толчок и наращивание внешнеторгового оборота.

В Москве приняли бюджет Союзного государства на 2024 год-7

2024 год станет юбилейным для Союзного государства – мы отметим 25-летие подписания Договора о создании Союза Беларуси и России.

# Союзное государство # Экономика # Владимир Андрейченко

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