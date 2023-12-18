Лукашенко: хочу с удовольствием отметить – лучше всех мы работаем с Московской областью

Несмотря на тесные связи и то, что Андрей Воробьев на этом посту уже более 10 лет, в Беларусь с визитом в качестве губернатора он приехал впервые. Что касается экономической составляющей, товарооборот в этом году (по прогнозам) будет выше 10 миллиардов долларов. Это лучший показатель. Среди лидирующих позиций в экспорте – белорусская техника и комплектующие к ней, мясо-молочная продукция, лекарства. В основе импорта – продукты питания, запчасти. Но от простой торговли с проверенными временем партнерами наша страна постепенно уходит. Ведь возможностей, да еще и в силу санкционного прессинга, более чем достаточно. Все чаще не только говорим, но уже и реализовываем конкретные проекты по созданию совместных производств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дилерство и торговля – это хорошо. Но они слишком зависят от текущей конъюнктуры. Вы как человек опытный хорошо знаете, что задачей любого руководителя является создание гарантий трудоустройства и благополучия для людей. В этих целях нам нужен серьезный задел в виде производства собственной продукции с высокой добавленной стоимостью на совместных предприятиях. Я знаю, импотозамещение в вашей области – приоритет приоритетов. В вашем в регионе на различных стадиях находится более 200 проектов с общей стоимостью под 200 миллиардов рублей. Для нашей экономики эти задачи также имеют первостепенную важность. И в том плане мы накопили хороший опыт. Мы очень много и часто обсуждаем эти вопросы с Президентом Российской Федерации. И хочу с удовольствием отметить, что, наверное, лучше всех мы работаем с Московской областью. Мы можем успешно дополнять друг друга в аграрном секторе, нужно только определиться с наиболее перспективными темами.

Не секрет, что Беларусь входит в число мировых лидеров по экспорту мясо-молочных продуктов. Мы постоянно модернизируем свои предприятия, закупаем новое оборудование. У нас есть возможности для оказания содействия в развитии у вас мясо-молочного и молочно-товарного производства. Значительный потенциал видится в участии строителей в реализации проектов в жилищном, социально-инфраструктурном и дорожном строительстве. Наши предприятия готовы предложить не только строительные услуги, но и технику. Уважаемый Андрей Юрьевич, мы готовы к открытому предметному диалогу по всем обозначенным вопросам сотрудничества Беларуси с Московской областью. Хочу вас заверить, если мы договоримся по каким-то вопросам, у нас не будет ни торможения, ни отступления от этих договоренностей.