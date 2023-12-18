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Николай Снопков встретился с губернатором Московской области

18 декабря 2023 13:46
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Более детально перспективы сотрудничества по конкретным направлениям обсудили на встрече губернатора российского региона и первого заместителя премьер-министра. Стороны отметили, что в последнее время удалось переосмыслить возможности и определить новые точки взаимного роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Снопков встретился с губернатором Московской области-1

Губернатор Московской области пригласил белорусские компании стать резидентами индустриального парка

Партнеры и дальше намерены двигаться по пути импортозамещения и кооперации, здесь открываются большие возможности. Мы готовы делиться опытом по созданию инфраструктуры индустриальных парков, поставлять в регион востребованную технику, как специальную, так и грузовую, коммунальную. Среди других актуальных направлений для совместной работы губернатор отметил дорожное и строительство объектов социальной инфраструктуры.

# Беларусь-Россия # Экономика # Андрей Воробьев # Николай Снопков

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