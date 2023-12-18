Николай Снопков встретился с губернатором Московской области

Более детально перспективы сотрудничества по конкретным направлениям обсудили на встрече губернатора российского региона и первого заместителя премьер-министра. Стороны отметили, что в последнее время удалось переосмыслить возможности и определить новые точки взаимного роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернатор Московской области пригласил белорусские компании стать резидентами индустриального парка

Партнеры и дальше намерены двигаться по пути импортозамещения и кооперации, здесь открываются большие возможности. Мы готовы делиться опытом по созданию инфраструктуры индустриальных парков, поставлять в регион востребованную технику, как специальную, так и грузовую, коммунальную. Среди других актуальных направлений для совместной работы губернатор отметил дорожное и строительство объектов социальной инфраструктуры.