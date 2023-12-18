Губернатор Московской области пригласил белорусские компании стать резидентами индустриального парка

Товарооборот с Московской областью в 2023 году будет лучшим за всю историю сотрудничества. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором столичного региона России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Воробьев, губернатор Московской области России:

У нас в Подмосковье действуют индустриальные парки, куда размещается производство, даются специальные условия, в том числе финансовые, льготные кредиты под 5-7 % годовых, которые могут быть реализованы по реализации того или иного импортозамещающего проекта. Таких проектов у нас 230. 22 мы открыли в 2022 году, 50 таких производств открываем в этом. Соответственно, и белорусские компании могут себя в этом найти. Как сказал Президент, мы можем реализовывать совместные мероприятия. Это машиностроение, перерабатывающая промышленность, изготовление и более глубокая переработка материалов, сырья. Все эти возможности у нас есть.

Лукашенко: хочу с удовольствием отметить – лучше всех мы работаем с Московской областью. Подробности в видео.

Впрочем, система межрегионального сотрудничества выстроена четко. Ведь взаимодействие такого формата вносит большой вклад в союзное строительство. Только в этом году Беларусь посетили порядка 90 российских делегаций различного уровня. С ответным визитом в России побывали около сотни белорусских официальных делегаций и еще больше представителей деловых кругов.