Какие перспективы откроются для Беларуси в ШОС, объяснила Ирина Новикова

Что касается вступления в ШОС, то для Беларуси это не новая история. Нашу страну хорошо знают в организации. В статусе партнера по диалогу Беларусь участвует в ШОС с 2010-го. С 2015-го в статусе наблюдателя. А в 2022-м мы начали процедуру вступления, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сейчас в ШОС входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан. По разным оценкам, на эти страны приходится до трети мировой экономики, 15 % мировой торговли. Со всеми странами ШОС у нас налажен диалог. Более того, это основные торговые партнеры Беларуси. Так что для нас вступление в ШОС – это логичный шаг и возможность для укрепления своих позиций.