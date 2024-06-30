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Какие перспективы откроются для Беларуси в ШОС, объяснила Ирина Новикова

30 июня 2024 18:12
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Что касается вступления в ШОС, то для Беларуси это не новая история. Нашу страну хорошо знают в организации. В статусе партнера по диалогу Беларусь участвует в ШОС с 2010-го. С 2015-го в статусе наблюдателя. А в 2022-м мы начали процедуру вступления, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сейчас в ШОС входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан. По разным оценкам, на эти страны приходится до трети мировой экономики, 15 % мировой торговли. Со всеми странами ШОС у нас налажен диалог. Более того, это основные торговые партнеры Беларуси. Так что для нас вступление в ШОС – это логичный шаг и возможность для укрепления своих позиций.

Какие перспективы откроются для Беларуси в ШОС, объяснила Ирина Новикова-1

Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Когда закрылся для нас рынок Европейского союза... И не только для нас, кстати. Например, чтобы Казахстану торговать с Евросоюзом, ведь надо тоже по этой территории проходить. Поэтому сокращается взаимодействие, в том числе и среднеазиатских республик с Евросоюзом, но открываются перспективы в азиатском регионе. Растет Китай, Индия – как бы ни говорили, что темпы падают, все равно это большие страны, экономики. Соответственно, мы должны с ними сотрудничать прежде всего, но здесь вопрос возникает с логистикой. Логистических путей не так много, но сейчас строится «Агроэкспресс» – строит Россия совместно со среднеазиатскими республиками, мы тоже участвуем.

Будет строиться в рамках ШОС путь. Соответственно, мы получаем доступ к этим логистическим путям, и получаем такие большие рынки: китайский, индийский, Пакистан – это все члены группировки ШОС. Если заглянуть на перспективу, то сегодня обсуждается вопрос, чтобы создать банковскую систему и отойти от международных институтов, которые занимаются финансированием, которые, в общем-то, эгоистично подходят к этим проблемам. Поэтому надо создать такого рода новую банковскую систему, новую систему расчетов между странами.

# Международное сотрудничество # Экономика # Ирина Новикова

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