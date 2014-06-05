Леонид Заяц: У нас с Россией нет конкуренции по молоку, мы дополняем нехватку, которая есть на российском рынке

Новости Беларуси. Что нужно сделать в развитии сельского хозяйства 5 июня говорили во Дворце Республики. Сообща Беларусь и Россия обсуждают продвижение новых технологий в АПК. Парламентарии выступают за усиление ответственности в случае нарушения технических регламентов в аграрной сфере.

Своими глазами увидеть технические новинки и попробовать белорусские продукты россияне смогли под Минском, где в эти дни проходит выставка «БелАгро».

Пообщаться поближе россияне и белорусы смогли в кулуарах Дворца Республики.

Инициаторами форума регионов стали парламентарии. Собираться в таком формате 2 года назад предложила Валентина Матвиенко. Губернаторы подтянулись.

Главной темой стала эффективность АПК. Оно и понятно – продовольственная безопасность превыше всего.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Коль у нас уже единое экономическое пространство, подписаны договоры, нам надо по-новому выстраивать наши подходы, в первую очередь базировать то, что мы можем произвести на своем пространстве, чтобы с наибольшей отдачей загрузить нашу перерабатывающую промышленность, получить наибольшую отдачу того или иного ресурса и, самое главное, разумно им распорядиться.

На тему сельского хозяйства говорят на каждых переговорах с делегациями российских регионов. Вот губернатор Валерий Шанцев мечтает о миллиардном товарообороте Беларуси с родной Нижегородщиной. Вполне реально.

Говорит, по аграрным вопросам многому пришлось поучиться у белорусов.

Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области Российской Федерации:

Мы практически очень много взяли в области селекции семян для растениеводства по группе зерновых и по картофелю, реанировали многие сорта, которые разрабатывались и выхаживались здесь. Если говорить по животноводству, то мы уже построили одну такую ферму по белорусскому проекту, а сейчас договариваемся о новой ферме на 1200 голов.

В этот раз говорили о том, что обе страны должны по максимуму обеспечить себя хорошими продуктами. В мире все больше распространяются генномодифицированные товары. По мнению парламентариев, необходимо ужесточить условия ввоза такой продукции, запретить использование ГМО в детском питании, а также взять под контроль ввоз семян сельхозкультур.

Уже действует союзная программа по картофелю: хотят насытить белорусско-российский рынок собственным качественным корнеплодом. Но этого, конечно же, мало.

Возможные направления сотрудничества обсуждали, посещая выставку «БелАгро» под Минском. Россияне с интересом рассматривали новинки отечественного агропрома, просили буклеты с информацией. Здесь же смогли и лично убедиться в качестве белорусских товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, в целом экспорт продовольствия из Беларуси в Россию за последнее время вырос в полтора раза. Глава Минсельзопрода уверен, что согласованная агарная политика позволит избежать торговых войн. Например, по молоку.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Я уверен, что таких войн не будет. Мы должны вместе вырабатывать политику и двигаться. В настоящее время у нас нет конкуренции по молоку. Мы дополняем ту нехватку, которая имеет место на российском рынке. На конец года мы должны улучшить ситуацию именно по молоку. Для этого есть все основания. Природные условия сегодня в Беларуси позволяют заготовить тот объем кормов, который необходим для животноводства. Планируем выйти на 101-102% объемов производства молока аналогично уровню прошлого года.

Уже по итогом этого дня был подписан пакет документ о развитии сотрудничества. Но в целом было заметно, что парламентарии и руководители белорусских и российских регионов смогли найти общий язык по вопросам АПК.