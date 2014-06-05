Форум регионов Беларуси и России проходит 5 июня в Минске

Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и России открылся 5 июня в Минске. Он проходит впервые и призван содействовать развитию экономических связей между двумя странами. Прибыли делегации из 19 субъектов федерации во главе с руководителями регионов.

Форум открыли главы верхних палат парламентов Беларуси и России Анатолий Рубинов и Валентина Матвиенко. Они озвучили приветствие от имени президентов двух стран.

Символично, что собираются вместе как раз после подписания важного интеграционного документа — Договора о Евразийском экономическом союзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Рубинов, председатель совета республики Национального собрания Республики Беларусь:

Новые возможности экономического взаимодействия и сотрудничества, которые открываются в рамках данного интеграционного образования, несомненно послужат эффективным инструментом повышения стабильности и конкурентоспособности экономик стран-участниц Евразийского экономического союза.

Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

Мы должны все вместе сделать все, чтобы с 1 января 2015 года, как и было принято решение нашими руководителями, Евразийский экономический союз заработал в полную силу.

В прошлом году общая торговля между Беларусью и Россией приблизилась к 40 миллиардам долларов. Более 8 тысяч предприятий осуществляют взаимные поставки товаров.

В этот раз главным вопросом для обсуждения стало эффективное развитие агропромышленного комплекса двух стран. По последним оценкам экспорт белорусского продовольствия в Россию вырос в полтора раза.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

При заинтересованности российской стороны и организованной поддержке на местах мы можем проработать вопрос организации дополнительных сборок белорусской сельхозтехники в российских регионах. Перспективными направлениями сотрудничества являются животноводство, семеноводство, рыбное хозяйство. Мы готовы принять участие в реконструкции ваших животноводческих комплексов от проектных работ до поставки оборудования. Белорусская сторона способна обеспечить потребности россиян в грузовой, пассажирской технике, высокоэффективных машинах для коммунального хозяйства.

Сообща обсуждают продвижение новых технологий в сельском хозяйстве. Парламентарии выступают за усиление ответственности в случае нарушения технических регламентов в аграрной сфере.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Коль у нас уже Единое экономическое пространство, подписаны договора, то нам надо по-новому выстраивать наши подходы. В первую очередь, базировать то, что мы можем произвести на своем пространстве. Чтобы с наибольшей отдачей загрузить нашу перерабатывающую промышленность, получить наибольшую отдачу того или иного ресурса и, самое главное, разумно им распорядиться.

Григорий Рапота, государственный секретарь союзного государства Беларуси и России:

Сотрудничество между регионами России и Беларуси за последние 10 лет значительно расширилось. Достаточно сказать, что сейчас 80 регионов Российской Федерации участвуют в этом межрегиональном сотрудничестве.

Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области Российской Федерации:

Республика Беларусь - главный партнер Нижегородской области. Сегодня по объему товарооборота Беларусь третья среди всех 146 стран, с которыми мы сотрудничаем. и вот сейчас, когда мы будем обсуждать проблемы развития агропромышленного комплекса, я могу сказать, что мы все это время во многом учились у Беларуси.