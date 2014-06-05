Законопроект о таможенных пошлинах на нефть рассмотрен 5 июня в белорусском Парламенте

Новости Беларуси. Тема двусторонних отношений звучала 5 июня в белорусском Парламенте. Депутаты обсуждали, пожалуй, один из самых непростых вопросов: таможенные пошлины на нефть.

По существующим ныне договоренностям, взамен на полную загрузку белорусских НПЗ российским сырьем мы ежегодно перечисляем России больше 3 млрд долларов. Однако уже в 2015 году, благодаря документам, подписанным в Астане, платежный баланс изменится.

Позиция официального Минска в вопросе евразийской интеграции предельно проста: огромный общий рынок должен работать без внутренних ограничений и изъятий.

В перспективе, с точки зрения экономики, Беларусь, Россия и Казахстан – это одна страна. Но пока только на бумаге.

Делить «нефтедоллары» приходится. А над определением понятия «по-братски» уже несколько лет трудятся эксперты.

Виталий Бусько, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

Вот, допустим, пример вам 2013 года. Мы перечислили в бюджет Российской Федерации порядка 3,3 млрд долларов, и в то же время в нашем бюджете 633 млн долларов осталось. То есть соотношение 81 на 19. Это в соответствии с соглашением о распределении вывозных таможенных пошлин.

Известно, что уже в 2015 году платежный баланс изменится. Это предусмотрено договором о создании Евразийского экономического союза, подписанным в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2015 году в белорусском бюджете останется половина заработанных на нефти средств.

Сергей Румас, член президиума Совета Министров Республики Беларусь:

Мы подписали два протокола, зафиксировали, что, начиная с 2015 года, в бюджете Республики Беларусь будет оставаться 1,5 млрд из вывозных таможенных пошлин.

Это достижение – шаг в сторону пополнения бюджета каждый год на 3-4 миллиарда долларов. Договоренность, достигнутая в Астане, – дорожная карта, по которой страны выйдут на единый рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Кийко, заместитель министра финансов Республики Беларусь:

Белорусская сторона такой механизм понимает как возможность поэтапного отказа полного перечисления вывозных таможенных пошлин в бюджет Российской Федерации.

Еще один плюс для Беларуси, который уже с 2015 года принесет ощутимую прибыль, – 23 миллиона тонн гарантированных поставок нефти.

Такие объемы, помимо полной загрузки НПЗ, по расчетам экспертов, пополнят бюджет еще на миллиард долларов. Плюс полтора – от таможенных пошлин.

Итого – почти половина доходов от всего экспорта республики. И арифметика евразийской интеграции складывается в пользу Беларуси.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой Института бизнеса и менеджмента БГУ:

Начиная с 2012 года, формат наших трех стран (Казахстана, России и Беларуси) в рамках единого экономического пространства. И так как это фактически единая экономическая зона, то, в принципе, объективно, с классической точки зрения, конечно, никаких изъятий там не может быть. И сам такой формат, как экспортные пошлины, которые перечисляются в ту или иную сторону, – это, конечно, нонсенс.

Общий энергетический рынок окончательно будет сформирован только через 10 лет. До этого времени спорные вопросы, которые возникают между странами «тройки», придется решать в двустороннем порядке. И стоит отметить, что с каждым годом их становится все меньше.