Белорусская промышленность на 100% обеспечивает потребность страны в сельхозтехнике

Новости Беларуси. Белорусская промышленность на 100% обеспечивает потребность страны в сельскохозяйственной технике. Об этом 4 июня сообщили на церемонии открытия демонстрационной площадки в Минской области «Гастелловское».

Работу свою она начала в рамках агропромышленной недели. На открытой и закрытой площадках представлены достижения современной селекции сельхозкультур, а также новинки техники.

Агропромышленная неделя проходит во время XXIV Международной специализированной выставки «Белагро».

Сегодня же в «Гастелловском» под открытым небом состоялся открытый разговор. Одна из его главных тем — как теперь, в условиях Евразийского экономического союза будут выстраиваться отношения и какие преимущества аграриям даст новое объединение.

Вспышки фотокамер и разговоры о технических преимуществах. Этот «новичок» не только на международной выставке, но и на всём сельскохозяйственном рынке с первых минут привлёк внимание потенциальных покупателей. Новый трактор — продукт совместный, белорусско-российский. Пока создана лишь пилотная партия. 5 тракторов совместного производства сейчас проходят испытания в белорусских хозяйствах. Впрочем, пример агросотрудничества двух стран далеко не единственный. Из года в год Россия была и продолжает оставаться стратегическим партнёром нашей страны.

Владимир Волчок, генеральный директор Минский тракторный завод:

Российская Федерация потребляет 55% нашей продукции. В каждом тракторе «Беларусь» в составе себестоимости более 50% российских составляющих.

Анастасия Иванникова, СТВ:

На мировом рынке продовольствия Беларусь «заметный игрок». Свою сельхозпродукцию мы поставляем более чем в 50 стран. Но 93% нашего экпорта идёт в Россию. О сотрудничестве двух стран сегодня говорили и на демонстрационной площадке под Минском в рамках агропромышленной недели.

Достижения современной селекции сельхозкультур, новинки техники. Свою продукцию в одном из самых крупных белорусских хозяйств — «Гастелловское» — представили более десяти стран. Германия, Польша, Австрия, Литва, Швейцария, Россия.

Владимир Гордеев не понаслышке знает, чем сегодня заинтересовать потребителя. Ростовское предприятие на белорусской выставке представлять решили впервые. Говорят, время налаживать контакты. Как-никак работаем в рамках Союзного государства.

Владимир Гордеев, менеджер по работе с клиентами комбайнового завода (Россия):

Мы считаем вашу республику для нас приоритетным направлением. Планируем здесь развивать продажу нашей техники и постгарантийное обслуживание.

Сегодня Беларусь и Россия работают в тесной агропромышленной кооперации. Реализуются совместные проекты: программа по эффективному наращивание льна, проект инновационного развития производства картофеля. Кроме того, недавно подписано соглашение о сотрудничестве Национального союза производителей молока и Российского союза предприятий молочной отрасли. Это поможет снять претензии в отношении демпинга, а также сформировать единый стабильный млочный рынок в условиях Евразийского экономичнского союза.

Тем не менее экспортный потенциал Беларуси сегодня нужно увеличивать. В первую очередь за счёт развития интеграционных процессов не только в Союзном государстве, но теперь ещё и в рамках Евразийского экономического союза. «Строить» сельское хозяйство планируют на три государства.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы должны строить так экономику свою, так взаимодействие организовать, чтобы мы создавали совместные предприятия с Российской Федерацией, с Казахстаном с той целью, чтобы мы могли выходить на рынки третьих стран.

Необходимо сегодня практически по каждому виду своей продукции конкурировать, по одноименному товару, с другими странами, которые представляют этот продукт. Поэтому задача заключается в том, чтобы повысить конкурентоспособность нашего продукта путем снижения себестоимости, снижения сегодня издержек, повышения качества с той целью, чтобы как и прежде достойно представить именно наш товар потребителям.

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы присутствовали на этих рынках. Мы ожидаем, что увеличиться наше присутствие в Казахстане - это первое. И второе - мы ожидаем, что в рамках этого союза будет выработана единая аграрная политика в части обеспечения продовольственной безопасности стран.

Накануне открылась первая часть выставки в Футбольном манеже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.