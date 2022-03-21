СНГ и ЕАЭС перейдёт на расчёты в национальных валютах? Вот что произойдёт с платежами

Страны ЕАЭС договорились поэтапно перейти на расчеты в национальных валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о пошлинах, получаемых каждой страной, которые потом пропорционально распределяются в госбюджеты. СНГ также готов перейти на расчеты в национальных валютах.