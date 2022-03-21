Прямой эфир

СНГ и ЕАЭС перейдёт на расчёты в национальных валютах? Вот что произойдёт с платежами

21 марта 2022 15:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Страны ЕАЭС договорились поэтапно перейти на расчеты в национальных валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о пошлинах, получаемых каждой страной, которые потом пропорционально распределяются в госбюджеты. СНГ также готов перейти на расчеты в национальных валютах.  

СНГ и ЕАЭС перейдёт на расчёты в национальных валютах? Вот что произойдёт с платежами-1

Межгосударственный банк Содружества уже проработал специальный механизм, который создаст для бизнеса максимально комфортные условия. Каждая страна будет решать, с какими деньгами ей взаимодействовать с учетом уровня товарооборота между государствами.  

Больше новостей экономики за 21 марта читайте здесь.  

# Валюта # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Китайская UnionPay по количеству транзакций опередила Visa и Mastercard. В чём ещё преимущества от сотрудничества с Поднебесной?
20 марта 2022 18:44

Китайская UnionPay по количеству транзакций опередила Visa и Mastercard. В чём ещё преимущества от сотрудничества с Поднебесной?

Литва ввела ограничение на ввоз евро в Беларусь
20 марта 2022 18:32

Литва ввела ограничение на ввоз евро в Беларусь

«Острый дефицит денежных средств». Почему Александр Лукашенко был разочарован, приехав в Глубокое?
18 марта 2022 18:10

«Острый дефицит денежных средств». Почему Александр Лукашенко был разочарован, приехав в Глубокое?