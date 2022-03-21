СНГ и ЕАЭС перейдёт на расчёты в национальных валютах? Вот что произойдёт с платежами

Страны ЕАЭС договорились поэтапно перейти на расчеты в национальных валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о пошлинах, получаемых каждой страной, которые потом пропорционально распределяются в госбюджеты. СНГ также готов перейти на расчеты в национальных валютах.
Межгосударственный банк Содружества уже проработал специальный механизм, который создаст для бизнеса максимально комфортные условия. Каждая страна будет решать, с какими деньгами ей взаимодействовать с учетом уровня товарооборота между государствами.
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