Новости экономики за 21.03.2022

Новости Беларуси. На какую поддержку государства могут рассчитывать сельхозпроизводители? Перейдут ли страны ЕАЭС на национальную валюту во взаиморасчетах? Будет ли способствовать приход новых игроков на товарную биржу формированию приемлемых цен для белорусских потребителей? С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРИХОД НА РЫНОК СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИЗ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ДОПУСТИТ ДЕФИЦИТА ШРОТА МАСЛИЧНЫХ Санкции, введенные странами Запада, активизировали взаимную торговлю между Беларусью и Россией. Применение биржевого механизма поможет максимально реализовать потенциал двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сфере АПК. Не допустить дефицита наиболее востребованных видов сельхозпродукции на внутреннем рынке Беларуси позволит приход на биржевые торги поставщиков продукции АПК из Саратовской области России. Об этом говорили участники делового форума в Саратове. Приход новых игроков на биржу также обеспечит приемлемый уровень цен для белорусских потребителей. Шроты и жмыхи масличных культур – одни из самых востребованных товаров сельскохозяйственной группы на белорусском биржевом рынке. В прошлом году сумма сделок с этой продукцией составила 163 миллиона долларов.

ЗАГОТОВИТЕЛЯМ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ОКАЖУТ ПОДДЕРЖКУ Заготовителям сельхозпродукции окажут поддержку. В списке 81 организация, которой предоставят субсидии. Помощь пойдет на уплату части процентов по кредитам для расчетов за семена рапса, продукцию растениеводства для госнужд. Также будет предоставляться субсидия на оплату транспортных расходов по доставке, размер зависит от вида продукции. Банки будут ежемесячно предоставлять Министерству сельского хозяйства и продовольствия и Министерству финансов информацию о размере обязательств по кредитным договорам.