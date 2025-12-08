Опрос: почти 30% жителей США воруют продукты на кассах самообслуживания

Многие жители США решили сэкономить свой и семейный бюджет довольно радикальным методами. Последний соцопрос, проведенный среди покупателей, показал неожиданные, и не менее шокирующие результаты.

Оказалось, что почти треть американцев воруют продукты на кассах самообслуживания. Это на 15 % больше, чем еще два года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интересна причина, по которой люди идут на преступление. 47 % опрошенных признались, что делают это из-за тяжелого финансового положения. А 46 % заявили, что крадут продукты из-за неоправданно высоких цен на них. Примерно каждый третий, кто совершил подобное преступление, заявил, что не раскаивается в содеянном, а более половины не скрывают, что, скорее всего, украдут снова.

По данным аналитиков, несмотря на то, что люди знают, что воровать плохо, но трудные времена требуют непростых решений, и многие американцы готовы пойти на риск. И это объяснимо. За последние несколько лет продукты в США подорожали почти на 30 %. Поиск дешевой еды по признанию многих опрошенных уже превратился для них в настоящую работу.