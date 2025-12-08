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Уровень безработицы в Литве превышает 8%

08 декабря 2025 17:00
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В Литве выросла безработица и сократилось число вакансий. Власти никак не могут обеспечить своим гражданам стабильную работу и спокойствие хотя бы в преддверии праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство жителей Литвы теперь с особой тщательностью подсчитывают, на что и сколько стоит потратить, потому что в ближайшем будущем они могут лишиться вообще всяческих доходов. По крайней мере, такие мрачные перспективы описывает государственная служба занятости.

В стране продолжает расти безработица. Ее уровень уже достиг 8,5 %. По состоянию на начало декабря зарегистрировано 154,5 тысячи граждан, которые лишились работы. Только за месяц это число выросло почти на 5 тысяч человек. И оказывать помощь службе занятости все труднее. Предложить соискателям новых рабочих мест практически нечего. В ноябре было лишь 10 тысяч вакансий – это почти на 30 % меньше чем в октябре. 

По прогнозам специалистов, эта угрожающая тенденция сохранится в наступающем 2026-м, так как оснований для оптимистичных прогнозов нет. На фоне растущих оборонных расходов литовская экономика чувствует себя все хуже. Из-за падения производства и грузооборота портов Литвы дефицит бюджета на 2026 год может достичь 3 % ВВП, что станет самым высоким показателем за последние пять лет.

# Международная политика # Кризис в ЕС

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