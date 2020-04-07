Прямой эфир

Леонид Анфимов: Если в розничных сетях начнётся «вольница» с ценами – вплоть до возбуждения уголовных дел

07 апреля 2020 20:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Комитет госконтроля провел мониторинг аптечных сетей регионов и Минска на наличие медицинских масок, респираторов, антисептиков и отдельных лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результаты оказались неутешительными.  

Леонид Анфимов: Если в розничных сетях начнётся «вольница» с ценами – вплоть до возбуждения уголовных дел-1

Ситуацию изучили в 133 аптеках по всей стране. Так, медицинские маски оказались только в 33 из них, а дезинфицирующие средства – в 35. Жаропонижающий парацетамол был в наличии только в 15 аптеках. Кроме этого, зафиксировано завышение цен как у импортеров, так и у отечественных производителей.

Продукцию повышенного спроса необоснованно закупали у посредников. В результате цены некоторых антисептиков достигали 25 рублей и превышали изначальную сумму в три раза.  

Комитет госконтроля отметил недостаточную роль Министерства антимонопольного регулирования и торговли в контроле за ситуацией на потребительском рынке.  

Александр Лукашенко: магазины, некоторые аптеки вздули в 2-3 раза цены!

Леонид Анфимов: Если в розничных сетях начнётся «вольница» с ценами – вплоть до возбуждения уголовных дел-4

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:  
Мы можем сегодня обеспечить масками, и мощности это позволяют. Позволяют и комплектующие материалы, из которых они изготавливаются, и розничные торговые сети, включая «Белкоопсоюз». Потому что в деревнях нет аптек и не во всех деревнях есть ФАПы. И если где-то в розничных торговых сетях начнется «вольница» с ценами, особенно на товары, пользующиеся особым спросом в этот непростой период, – вплоть до возбуждения уголовных дел.   

Леонид Анфимов: Если в розничных сетях начнётся «вольница» с ценами – вплоть до возбуждения уголовных дел-7

Накануне Комитет госконтроля запустил горячую линию. Буквально за два дня поступило более сотни звонков. Большинство граждан жаловалось на повышение цен на такие продукты, как лимоны, чеснок и имбирь.

Например, один из крупнейших импортеров овощей и фруктов увеличил отпускные цены на лимоны в 3,5 раза. Подняли стоимость и некоторые белорусские производители – на картофель, лук репчатый, мясо и фруктовое пюре. Факты ценовой неразберихи зафиксированы по всей стране.  

«Слушайте: лука у нас не хватает! Разбирайтесь». Президент о росте цен на имбирь, лимоны и чеснок

Леонид Анфимов: Если в розничных сетях начнётся «вольница» с ценами – вплоть до возбуждения уголовных дел-10

Леонид Анфимов:  
Я понимаю, что можно было бы все это списать на курс доллара, если бы эти подвижки в ценах измерялись какими-то процентами или долями процентов. Но когда речь идет о разах, то извините, я не знаю, какое объяснение этому можно сегодня придать.  

Леонид Анфимов: Если в розничных сетях начнётся «вольница» с ценами – вплоть до возбуждения уголовных дел-13

Леонид Анфимов: Если в розничных сетях начнётся «вольница» с ценами – вплоть до возбуждения уголовных дел-15

Комитет госконтроля поручил концернам «Беллегпром» и «Белгоспищепром» в кратчайшие сроки обеспечить выпуск медицинских масок и средств защиты в необходимом населению количестве. Предстоит также принять меры по недопущению роста цен на товары повышенного спроса.  

Мониторинг торговых сетей и аптек продолжится. За ценами теперь будет следить не только МАРТ, но и Комитет госконтроля.  

Леонид Анфимов: Если в розничных сетях начнётся «вольница» с ценами – вплоть до возбуждения уголовных дел-18

Леонид Анфимов: Если в розничных сетях начнётся «вольница» с ценами – вплоть до возбуждения уголовных дел-20

# Комитет госконтроля # Экономика # Леонид Анфимов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Выпустить 100 тысяч тестов за 10 дней. В Витебске начали производство систем для диагностики коронавируса
07 апреля 2020 15:34

Выпустить 100 тысяч тестов за 10 дней. В Витебске начали производство систем для диагностики коронавируса

Депозиты на семейный капитал открыли уже более чем для 82 тысяч многодетных семей
07 апреля 2020 15:07

Депозиты на семейный капитал открыли уже более чем для 82 тысяч многодетных семей

Новости экономики за 07.04.2020
07 апреля 2020 14:13

Новости экономики за 07.04.2020