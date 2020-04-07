Леонид Анфимов: Если в розничных сетях начнётся «вольница» с ценами – вплоть до возбуждения уголовных дел

Новости Беларуси. Комитет госконтроля провел мониторинг аптечных сетей регионов и Минска на наличие медицинских масок, респираторов, антисептиков и отдельных лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результаты оказались неутешительными.

Ситуацию изучили в 133 аптеках по всей стране. Так, медицинские маски оказались только в 33 из них, а дезинфицирующие средства – в 35. Жаропонижающий парацетамол был в наличии только в 15 аптеках. Кроме этого, зафиксировано завышение цен как у импортеров, так и у отечественных производителей. Продукцию повышенного спроса необоснованно закупали у посредников. В результате цены некоторых антисептиков достигали 25 рублей и превышали изначальную сумму в три раза. Комитет госконтроля отметил недостаточную роль Министерства антимонопольного регулирования и торговли в контроле за ситуацией на потребительском рынке. Александр Лукашенко: магазины, некоторые аптеки вздули в 2-3 раза цены!

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Мы можем сегодня обеспечить масками, и мощности это позволяют. Позволяют и комплектующие материалы, из которых они изготавливаются, и розничные торговые сети, включая «Белкоопсоюз». Потому что в деревнях нет аптек и не во всех деревнях есть ФАПы. И если где-то в розничных торговых сетях начнется «вольница» с ценами, особенно на товары, пользующиеся особым спросом в этот непростой период, – вплоть до возбуждения уголовных дел.

Накануне Комитет госконтроля запустил горячую линию. Буквально за два дня поступило более сотни звонков. Большинство граждан жаловалось на повышение цен на такие продукты, как лимоны, чеснок и имбирь. Например, один из крупнейших импортеров овощей и фруктов увеличил отпускные цены на лимоны в 3,5 раза. Подняли стоимость и некоторые белорусские производители – на картофель, лук репчатый, мясо и фруктовое пюре. Факты ценовой неразберихи зафиксированы по всей стране. «Слушайте: лука у нас не хватает! Разбирайтесь». Президент о росте цен на имбирь, лимоны и чеснок

Леонид Анфимов:

Я понимаю, что можно было бы все это списать на курс доллара, если бы эти подвижки в ценах измерялись какими-то процентами или долями процентов. Но когда речь идет о разах, то извините, я не знаю, какое объяснение этому можно сегодня придать.