Прямой эфир

Депозиты на семейный капитал открыли уже более чем для 82 тысяч многодетных семей

07 апреля 2020 15:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уже более 82 тысяч депозитных счетов открыто по программе «Семейный капитал» с 2015 по 2019 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На эту же программу периода с 2020 по 2024 годы для многодетных семей открыто уже 910 депозитных счетов на 20,5 миллиона рублей.

Напомним, семейный капитал – это сумма 22,5 тысячи рублей, назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился или усыновлен с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно.

Депозиты на семейный капитал открыли уже более чем для 82 тысяч многодетных семей-1

К слову, досрочно потратить семейный капитал захотели 11 748 семей, они уже подали заявление на использование этих средств. Абсолютное большинство – 94 % – на улучшение жилищных условий.

О других новостях экономики за 7 апреля читайте здесь.

# Государственная социальная политика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 07.04.2020
07 апреля 2020 14:13

Новости экономики за 07.04.2020

В Беларуси квоту на производство спиртосодержащих дезинфицирующих средств увеличили в 11 раз
07 апреля 2020 14:10

В Беларуси квоту на производство спиртосодержащих дезинфицирующих средств увеличили в 11 раз

Председатель «Белнефтехима»: как внутренний рынок, так и экспорт в апреле будет обеспечен в полном объёме
07 апреля 2020 14:02

Председатель «Белнефтехима»: как внутренний рынок, так и экспорт в апреле будет обеспечен в полном объёме