Депозиты на семейный капитал открыли уже более чем для 82 тысяч многодетных семей

Новости Беларуси. Уже более 82 тысяч депозитных счетов открыто по программе «Семейный капитал» с 2015 по 2019 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На эту же программу периода с 2020 по 2024 годы для многодетных семей открыто уже 910 депозитных счетов на 20,5 миллиона рублей.

Напомним, семейный капитал – это сумма 22,5 тысячи рублей, назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился или усыновлен с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно.