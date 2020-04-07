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Новости экономики за 07.04.2020

07 апреля 2020 14:13
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Новости Беларуси. Как предприятия машиностроительного комплекса работают в условиях пандемии? Как Министерство антимонопольного регулирования и торговли отреагировало на рост цен на медицинские маски и дезинфицирующие средства? И сколько семей потратят досрочно семейный капитал на улучшение жилищных условий?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПОСТАВКАХ

Несмотря на сложную ситуацию с пандемией, Минский тракторный завод работает в штатном режиме и готовит к отправке в Судан крупную партию машин – 100 тракторов. Эта отгрузка в Судан уже вторая в 2020 году, и на начало апреля объем поставок в эту африканскую страну уже перешагнул показатель 2019 года.

Новости экономики за 07.04.2020-1

БелАЗ также следит за тенденциями мирового рынка и тщательно продумывает стратегию по продвижению своей продукции и поиску новых клиентов. Отгрузка в страны дальнего зарубежья с начала года выросла почти в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. В географии поставок 1 квартала Болгария, Босния и Герцеговина, Индия, Монголия, Польша и Алжир.

Новости экономики за 07.04.2020-4

16 ТЫСЯЧ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ ВОВ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЙНЫ, УЖЕ ПОЛУЧИЛИ МАТПОМОЩЬ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

16 тысяч ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также граждан, пострадавших от последствий войны, уже получили единовременную материальную помощь к 75-летию Победы. С 1 апреля выплатили 14 миллионов рублей.

Новости экономики за 07.04.2020-7

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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