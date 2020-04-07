Новости экономики за 07.04.2020

Новости Беларуси. Как предприятия машиностроительного комплекса работают в условиях пандемии? Как Министерство антимонопольного регулирования и торговли отреагировало на рост цен на медицинские маски и дезинфицирующие средства? И сколько семей потратят досрочно семейный капитал на улучшение жилищных условий?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПОСТАВКАХ

Несмотря на сложную ситуацию с пандемией, Минский тракторный завод работает в штатном режиме и готовит к отправке в Судан крупную партию машин – 100 тракторов. Эта отгрузка в Судан уже вторая в 2020 году, и на начало апреля объем поставок в эту африканскую страну уже перешагнул показатель 2019 года.