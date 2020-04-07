Новости экономики за 07.04.2020
Новости Беларуси. Как предприятия машиностроительного комплекса работают в условиях пандемии? Как Министерство антимонопольного регулирования и торговли отреагировало на рост цен на медицинские маски и дезинфицирующие средства? И сколько семей потратят досрочно семейный капитал на улучшение жилищных условий?
С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПОСТАВКАХ
Несмотря на сложную ситуацию с пандемией, Минский тракторный завод работает в штатном режиме и готовит к отправке в Судан крупную партию машин – 100 тракторов. Эта отгрузка в Судан уже вторая в 2020 году, и на начало апреля объем поставок в эту африканскую страну уже перешагнул показатель 2019 года.
БелАЗ также следит за тенденциями мирового рынка и тщательно продумывает стратегию по продвижению своей продукции и поиску новых клиентов. Отгрузка в страны дальнего зарубежья с начала года выросла почти в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. В географии поставок 1 квартала Болгария, Босния и Герцеговина, Индия, Монголия, Польша и Алжир.
16 ТЫСЯЧ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ ВОВ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЙНЫ, УЖЕ ПОЛУЧИЛИ МАТПОМОЩЬ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
16 тысяч ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также граждан, пострадавших от последствий войны, уже получили единовременную материальную помощь к 75-летию Победы. С 1 апреля выплатили 14 миллионов рублей.