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Новости экономики за 16.08.2019

16 августа 2019 16:54
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Новости Беларуси. Из какого источника белорусы получают основной объем доходов, зачем понадобилось расширять список социально значимых товаров, и почему ночью возможны сбои в работе банковских карт? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реальные денежные доходы белорусов в первом полугодии 2019-го выросли на 7 %

Расширен список социально значимых товаров с регулируемыми ценами

ПРИЛОЖЕНИЕ БЕЛОРУССКИХ РАЗРАБОТЧИКОВ УСТАНОВИЛИ 100 МИЛЛИОНОВ РАЗ

Еще один IT-продукт белорусских разработчиков добился впечатляющего успеха на мировом рынке. Приложение в области женского здоровья установили 100 миллионов раз.

Новости экономики за 16.08.2019-1

Стартап был основан четыре года назад. Сегодня это один из самых быстроразвивающихся продуктов, который помогает девушкам и женщинам следить за своим репродуктивным здоровьем при помощи искусственного интеллекта. Приложение работает на 20 языках и очень популярно в США и Европе. Общая сумма инвестиций на сегодня уже превысила 25 миллионов долларов.

Ночью с 16 на 17 августа могут быть сбои в работе банковских платежных карт

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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Реальные денежные доходы белорусов в первом полугодии 2019-го выросли на 7%
16 августа 2019 16:54

Реальные денежные доходы белорусов в первом полугодии 2019-го выросли на 7%

Расширен список социально значимых товаров с регулируемыми ценами
16 августа 2019 16:54

Расширен список социально значимых товаров с регулируемыми ценами

Президент Беларуси: «За пять лет должны решить все вопросы в лесу, чтобы было по-хозяйски»
16 августа 2019 14:11

Президент Беларуси: «За пять лет должны решить все вопросы в лесу, чтобы было по-хозяйски»