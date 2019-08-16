Новости экономики за 16.08.2019

Новости Беларуси. Из какого источника белорусы получают основной объем доходов, зачем понадобилось расширять список социально значимых товаров, и почему ночью возможны сбои в работе банковских карт? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартап был основан четыре года назад. Сегодня это один из самых быстроразвивающихся продуктов, который помогает девушкам и женщинам следить за своим репродуктивным здоровьем при помощи искусственного интеллекта. Приложение работает на 20 языках и очень популярно в США и Европе. Общая сумма инвестиций на сегодня уже превысила 25 миллионов долларов.

Ночью с 16 на 17 августа могут быть сбои в работе банковских платежных карт