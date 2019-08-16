Новости экономики за 16.08.2019

Новости Беларуси. Из какого источника белорусы получают основной объем доходов, зачем понадобилось расширять список социально значимых товаров, и почему ночью возможны сбои в работе банковских карт? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Реальные денежные доходы белорусов в первом полугодии 2019-го выросли на 7 %
Расширен список социально значимых товаров с регулируемыми ценами
ПРИЛОЖЕНИЕ БЕЛОРУССКИХ РАЗРАБОТЧИКОВ УСТАНОВИЛИ 100 МИЛЛИОНОВ РАЗ
Еще один IT-продукт белорусских разработчиков добился впечатляющего успеха на мировом рынке. Приложение в области женского здоровья установили 100 миллионов раз.