Реальные денежные доходы белорусов в первом полугодии 2019-го выросли на 7%

Новости Беларуси. Реальные располагаемые денежные доходы белорусов, то есть то, что остается после уплаты налогов, сборов и взносов, скорректированное на инфляцию, за первое полугодие выросли на 7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их структура остается прежней. Основной доход, две трети объема, получен в виде зарплаты. Почти четверть приходится на пенсии, пособия, стипендии и другие социальные выплаты. Стоит отметить, что показатель пока значительно превосходит запланированный. Согласно официальному прогнозу, по итогам года доходы должны прибавить до 3,5 %.