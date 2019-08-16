Расширен список социально значимых товаров с регулируемыми ценами

Новости Беларуси. Пшеничный хлеб и батон, твердый и полутвердый сыр, свежие яблоки, черный чай, манная и пшеничная крупы, а также свежие овощи: картофель, свекла, лук, морковь, капуста, помидоры и огурцы дополнили новый список социально значимых товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь в случае быстрого и значительного подорожания этих продуктов правительство до 3-х месяцев в году сможет регулировать на них цены. В перечень также попали некоторые мясные продукты, в том числе вареные колбасы, сосиски и сардельки.

Поводом для изменения списка стал заметный рост в последние полгода цен на продукты, особенно из категории социально значимых. Специалисты антимонопольного ведомства пришли к выводу, что это стало следствием значительного повышения торговых надбавок.