Крупнейший в стране аграрный форум «Белагро» подводит итоги. Заключены контракты на внушительные суммы

Новости Беларуси. Рекордная по числу участников и масштабам экспозиция. «Белагро» подводит итоги. 9 июня состоялось закрытие крупнейшего в стране аграрного форума.

В этом году свои достижения здесь представили более 400 зарубежных компаний. Фактически они продемонстрировали последние наработки в сельскохозяйственной сфере. В итоге заключены несколько контрактов на внушительные суммы.

Станислав Карпович, директор ГУ «Белорусская МИС»:

Наша задача, в целом аграрного комплекса, идти по пути сокращения затрат, то есть комбинированные посевные, почвообрабатывающие агрегаты, которые позволяют совместить несколько видов технологических операций, тем самым сократить трудоемкость их.

Владимир Бурдыко, начальник главного Управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Уже сегодня с помощью этих машин можно создавать электронные карты полей и по ним с помощью управления компьютером вносить минеральные удобрения и средства защиты растений, которые значительно экономят материальные ресурсы производства сельскохозяйственной продукции.

Мясную продукцию дегустировали во время конкурса «Чемпион вкуса», за звание лучшего уже второй год боролись землепашцы, а любители качественной шерсти посетили мастер-класс по стрижке овец.

В течение пяти дней организаторы продумали насыщенную программу. Ну а самой посещаемой экспозицией по итогам выставки назвали стенд животноводов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Казакевич, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Муховец привез свою корову-рекордсменку Республики Беларусь, которая дает 15 тысяч 519 кг за лактацию. Все высказывают пожелания, чтобы Республика Беларусь продавала племенной скот. Я думаю, что это один из резервов будущих именно для получения валютной экспортной выручки Республики Беларусь.

Надежда Котковец, директор департамента агропромышленной политики ЕЭК:

Мы – страна, которая продает. Поэтому интегрироваться надо очень активно с тем, чтобы вовремя занять свою нишу. Такая добрая агрессия с целью рекламы, с целью продвижения продукции на рынке других стран, нужна, и, естественно, выставка в этом вопросе помогает.