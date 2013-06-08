«Беларусь-ЭКСПО-2013» в Астане

Новости Казахстана. Посмотреть, потрогать руками, а главное – купить на «Беларусь-ЭКСПО-2013» можно буквально все: от гвоздя до тяжелой техники. Компании, которые приезжают в Казахстан впервые, не скрывают, что сейчас главное – «бросить флажки». Кто успеет первым, тот выиграет. Казахстанский рынок у белорусских компаний вызывает большой интерес. Впрочем, он обоюдный.

Бакытжан Сагинтаев, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан:

Мне премьер-министр дал наказ, прежде чем сюда выехать. Он сказал: «Рыбная промышленность, рыбная отрасль, хотя у них нет озер, ничего, рыбу экспортируют, икру экспортируют, обязательно сходи, посмотри, найди на этой выставке именно этот стенд».

Национальную выставку «Беларусь-ЭКСПО» в Астане принимают уже в седьмой раз. Четыре дня презентаций, знакомств, обсуждений и активных продаж. Руководителей часто нет на месте. Сотрудники говорят: уехали на переговоры. Бизнес расширять.

Василий Стесев, начальник отдела внешнеэкономической деятельности молочной компании:

Рынок интересный. За 2012 годы практически 12% продукции от общего производства поставлено было в Казахстан. Это большой объем.

Казахстан для Беларуси – рынок не новый. Однако, чтобы закрепиться здесь, часто надо начинать практически с нуля. Ведь конкурировать приходится с компаниями со всего мира. Упрощает то, что обе страны входят в Таможенный союз. Поэтому, несмотря на расстояния, Казахстан сейчас занимает третье место в топе белорусских торговых партнеров среди стран СНГ – после России и Украины.

Представители белорусских обувных компаний рассказывают, что назад, скорее всего, не увезут ни одной коробки. Казахстанский покупатель идет на запах, точнее, на его отсутствие.

Сергей Янушкевич, начальник отдела продаж обувной компании:

У вас все Китай. Нюхают и говорят, что это, наверное, дермантин, не может кожа столько стоить. У вас обувь очень дорогая. Турецкая в розницу примерно от 100 долларов. А у нас около 45-50.

Потратив менее часа, на «ЭКСПО» можно посмотреть, что именно Беларусь поставляет в Казахстан: это и «БелАЗы», и сельхозтехника, и потребительские товары, грузовые автомобили и тракторы, бытовая аппаратура и продукты питания, лекарства.

Посетители выставки:

Белорусские товары очень качественные, во-первых. Мы, в общем-то, знаем эти товары. В частности, косметика белорусская. Пришли посмотреть. Может быть, еще что-то интересное для себя найдем.

Все можно здесь взять. И цены доступны. Обувь купила, шампуни смотрю.

Беларусь всегда славилась своей кожей. А молочная продукция на сегодняшний день считается у них единственной более-менее натуральной.

От этой белоруской продукции казахстанские покупатели и посетители точно в восторге. Именно в таких казанах на большие мероприятия варят мясо для бешбармака и делают плов.

Товары с пометкой «Сделано в Беларуси» в Казахстане можно найти не только на этой выставке, но и в нескольких торговых домах, более чем на 30 совместных предприятиях и в десятках сервисных центров. И, как рассказывают, продукция из Синеокой на складах не задерживается.

Александр Стародубов, представитель компании:

Получилось, что последнюю партию велосипедов мы привезли в Караганду (детские, подростковые, взрослые), но до Астаны не довезли, потому что их там раскупили.

Полотенца с символами Астаны и национальными орнаментами приобрели в первые же часы выставки. Представитель компании рассказывает, что покупатели хотят отправить их в США в качестве казахского национального презента.

Инна Лисица, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам текстильной компании:

Всегда стараемся в любую республику, куда едем, привезти то, что еще никто не видел. И мы решили своими глазами, белорусскими, показать, какие красоты нас здесь ждут, которые мы видели пока только в Интернете. И назвали эту коллекцию, которую специально разработали перед этой выставкой, «Привет Астане».