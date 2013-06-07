В Беларуси выбраны лучший город, район и область для ведения бизнеса

Новости Беларуси. Лучший город, район и область для ведения бизнеса выбраны в Беларуси. За лидерство в республиканском конкурсе боролись 84 населенных пункта.

Одним из критериев оценки стало количество индивидуальных предпринимателей и малых предприятий в расчете на 1 тысячу жителей населенного пункта. Победители определены в 5 номинациях. Лучшим районом столицы назван Центральный. Самыми успешными для ведения бизнеса стали Смолевичский и Лидский районы. Среди регионов самый высокий показатель у Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Рулькевич, заместитель председателя Комитета экономики Миноблисполкома:

Мы ставим задачу сегодня перед областью выйти к 2015 году, чтобы каждый второй рубль нашего бюджета был заработан именно в этой сфере бизнеса. Выбранная стратегия руководства Облисполкома по работе с малым бизнесом, выстроенная атмосфера работы с ними, от губернатора и заканчивая специалистом отдела экономики каждого региона, показывает, что мы находимся сегодня на правильном пути, и эта победа подтверждает именно это направление.

Об агробизнесе Владимир Александрович знает не понаслышке. Его хозяйство известно на весь Смолевичский район. Фермер вспоминает: когда-то начинал с небольшого кусочка земли, потом получил от района 80 га, сегодня владения выросли и вовсе в два раза.

Владимир Крапивко, фермер:

Начинал я с одного трактора, потом еще купил 2 старых трактора. Когда чуть-чуть окреп, стали давать кредиты. В первое время все делали с сыном вместе: сами на тракторах, сами грузили, развозили.

Теперь уже всё по-другому. Конечно же, расширился и штат сотрудников.

Владимир Крапивко:

Постоянных у нас работает 26 человек: специалисты, механизаторы, водители…

Сегодня на 160 гектарах не только белорусские капуста, картофель, лук, чеснок, но даже арбузы. Причём, уже пятый год. Казалось бы, для Беларуси культура не свойственная, но, по признанию фермера, самая рентабельная и перспективная. Вот только, жаль, большой объём не продашь. К слову, белорусские арбузы могут смело конкурировать с привозными из южных регионов России и Украины. И за счёт качества, и по стоимости.

Несомненно, бизнес-начинания в Минской области поддерживаются. Например, фермеры в столичном регионе сегодня занимают серьезные позиции в овощеводстве. Правда, всё не без личных стремлений. За 9 лет ведения своего сельскохозяйственного предприятия Владимир Александрович убеждался в этом не раз.

Владимир Крапивко:

Для это нужны знания, трудолюбие и высокое чувство ответственности за полученное дело.