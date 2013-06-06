Производство белорусской туалетной бумаги терпит колоссальные убытки

Новости Беларуси. Залежи на складах. Некоторые предприятия Могилевской области несут колоссальные убытки. Виной всему – неотлаженная работа службы маркетинга.

Половина организаций отмечают снижение спроса на свой товар только на внутреннем рынке, у остальных уже начались проблемы с экспортом. Так, на Шкловской бумажной фабрике «Спартак» торговля за прошлый год принесла убытков в размере более чем в 2 миллиарда рублей. И это не говоря уже о складировании под потолок на самом предприятии.

На отечественном рынке главную нишу среди санитарно-гигиенических средств занимает… кто угодно, но только не местный производитель. Обеспечивать себя продукцией повседневной необходимости мы можем и сами. Вот только реализовать свой товар получается не всегда. Это склады Шкловской бумажной фабрики. Около двух лет назад предприятие пережило глобальную модернизацию. Но провальная маркетинговая политики привела к гигантским запасам.

Кирилл Дорошенко, заместитель начальника Управления комитета госконтроля Могилевской области:

Почти два года этому бренду туалетной бумаги, однако, даже на самом предприятии не все его знают. Не говоря уже про предприятия торговли и потребителя.

Владимир Концовенко, заместитель директора ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»:

Существует проблема с торговыми сетями, так как наша продукция новая. Торговые сети имеют свою клиентуру, потому у нас есть одна из самых больших проблем для того, чтобы выйти на рынки.

В продаже продукция стала появляться только после вмешательства контролирующих органов. Чтобы заключить контракты, проверяющим в прямом смысле слова пришлось ходить по магазинам вместе с сотрудниками «Спартака».

А вот представители торговли то ли от страха перед камерой, то ли просто в защиту отечественного производителя, отвечая на вопросы, явно лукавят.

Наталья Гайсёнок, заведующая магазином:

Не было такого ассортимента, как сейчас, а так была бумага, все время продаем ее. Очень много ее продаем.

Часть своей продукции предприятие все же сумело продвинуть на внешний рынок. Отечественные же магазины обеспечить не может. В результате такой торговли в прошлом году «Спартак» недополучил выручки более, чем 2 миллиарда рублей.

Сергей Шумский, директор открытого акционерного общества «Бумажная фабрика «Спартак»:

В настоящее время получили разрешение от спорткомитета и логотип Чемпионата мира по хоккею-2014 года, используем на салфетках, это пользуется спросом, это немаловажно. Хотелось бы, чтобы с таким же успехом шла реализация нашей туалетной бумаги, бумажных полотенец, ведь она ни чуть не уступает импортным.

Проблемы с реализацией готовой продукции на «Спартаке» растут в геометрической прогрессии. И это несмотря на все условия, которые были предоставлены предприятию для развития.

Чтобы дорогостоящая модернизация хоть как-то окупалась со временем, реализацию туалетной бумаги теперь будут налаживать на уровне Министерства торговли. Если местной службе маркетинга это оказалось не по зубам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.