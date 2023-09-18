Корректно ли сравнивать экономику досанкционного периода и нынешнюю? Объяснила Юлия Абухович

Алена Сырова: Когда мы смотрим на показатели, условно, 2023 с 2022-м, 2021-м, 2020-м годом сравниваем. Я приведу пример из сельского хозяйства. В прошлом году у нас был рекордный урожай, в этом году он не такой. Когда мы взяли высокую планку, то в этом году кажется, что как-то не доработали. Я даже среди обывателей слышала: «А чего так мало?» То есть привыкли уже к высоким показателям и цифрам. Насколько вообще обычному человеку важно заострять на этом внимание? А если мы говорим о предприятиях и людях, которые принимают решения, с какими цифрами и показателями корректнее сравнивать: с прошлогодними или с пиковыми?

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Если мы говорим про простого потребителя, то, конечно, в информационном потоке они будут выискивать, что и где не так. Действительно, я обратила внимание, что сейчас говорят: «А почему в прошлом году проценты говорили, сколько мы намолотили, сколько убрали урожая, а сейчас молчат, просто цифры выдали?» То есть обычные потребители будут это искать. Что касается того, с какими цифрами сравнивать – абсолютно верно, условия поменялись, мы потеряли маржинальные и премиальные рынки. Все. Это те рынки, на которые пришел, отдал, получил деньги и ушел – мы развивались именно на них. Украина ушла, европейские наши партнеры. Тут рассказывают, что они продолжают приобретать товары. Но окольными путями и объемы несопоставимы, все равно приходится искать новые пути сотрудничества с ними.

Мы очень любим что-то сравнивать. Мы развиваемся. И цифры, которые нам сегодня демонстрируют, показывают, что мы не встали на колени, мы развиваемся. Вот когда придем к тому, что у нас действительно промышленность была драйвером, останется драйвером, реализуем программы, о которых говорим, выйдем на этот уровень, с новыми партнерами на новый этап развития – вот тогда можем говорить о том, достигли чего-то или нет. А сейчас мы живем, мы идем вперед и не сдаемся. Это сегодня, по-моему, главное.

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