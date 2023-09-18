Корректно ли сравнивать экономику досанкционного периода и нынешнюю? Объяснила Юлия Абухович

Новости Беларуси. Экономический эффект. Откуда взялась дефляция? Какие управленческие лайфхаки были предприняты, чтобы народное хозяйство не просело? Почему реакция замещения отрикошетила санкции? Какие караваны идут на рынки России? Про благосостояние белорусов поговорили на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Насколько корректно вообще сравнивать до- и санкционный периоды?
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Поменялись условия.
Алена Сырова:
Когда мы смотрим на показатели, условно, 2023 с 2022-м, 2021-м, 2020-м годом сравниваем. Я приведу пример из сельского хозяйства. В прошлом году у нас был рекордный урожай, в этом году он не такой. Когда мы взяли высокую планку, то в этом году кажется, что как-то не доработали. Я даже среди обывателей слышала: «А чего так мало?» То есть привыкли уже к высоким показателям и цифрам. Насколько вообще обычному человеку важно заострять на этом внимание? А если мы говорим о предприятиях и людях, которые принимают решения, с какими цифрами и показателями корректнее сравнивать: с прошлогодними или с пиковыми?
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Если мы говорим про простого потребителя, то, конечно, в информационном потоке они будут выискивать, что и где не так. Действительно, я обратила внимание, что сейчас говорят: «А почему в прошлом году проценты говорили, сколько мы намолотили, сколько убрали урожая, а сейчас молчат, просто цифры выдали?» То есть обычные потребители будут это искать. Что касается того, с какими цифрами сравнивать – абсолютно верно, условия поменялись, мы потеряли маржинальные и премиальные рынки. Все. Это те рынки, на которые пришел, отдал, получил деньги и ушел – мы развивались именно на них. Украина ушла, европейские наши партнеры. Тут рассказывают, что они продолжают приобретать товары. Но окольными путями и объемы несопоставимы, все равно приходится искать новые пути сотрудничества с ними.
Мы очень любим что-то сравнивать. Мы развиваемся. И цифры, которые нам сегодня демонстрируют, показывают, что мы не встали на колени, мы развиваемся. Вот когда придем к тому, что у нас действительно промышленность была драйвером, останется драйвером, реализуем программы, о которых говорим, выйдем на этот уровень, с новыми партнерами на новый этап развития – вот тогда можем говорить о том, достигли чего-то или нет. А сейчас мы живем, мы идем вперед и не сдаемся. Это сегодня, по-моему, главное.
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